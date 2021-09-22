Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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