Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.