Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.
Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.
Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.
Toplantının online yapılması ve sonrasında yazılı açıklama olması bekleniyor.
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