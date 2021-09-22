İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, "Türk Ceza Kanununun 186-187. Maddesine" muhalif nitelikte ilaçların üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

21 Eylül'de, merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid ve COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Ümraniye'de bulunan 3 adreste ve 1 araç içerisinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 TL olan, 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 267.840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 950 adet Remdesivir, 2 adet dolum pompası, 1 adet sprey boya, 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.