Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran'da şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.