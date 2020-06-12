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İdlib'de yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesinde 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran'da şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı idlib şehitSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 21:04
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