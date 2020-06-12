Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

"Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor."