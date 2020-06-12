Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı tarımsal destek ödemeleri, saat 18.00 itibarıyla çiftçilerin ve yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını söyleyen Pakdemirli, şu bilgileri vermişti:

"Buna göre, üreticilerimizden TC kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanların bugün saat 18.00'den, 4-6 olanların 19 Haziran saat 18.00'den, 8 olanların 26 Haziran saat 18.00'den sonra ödemeleri hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."