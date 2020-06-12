Kodlama yöntemiyle orduya sızdılar, yapılanma oluşturup kendilerini gizlediler. Ancak darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda teker teker tespit edildiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Şube ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 10’u itirafçı oldu. İtirafçıların anlattıkları, FETÖ’nün askeri okullara nasıl sızdığı ve kaç kişi için bu yöntemin kullanıldığını ortaya çıkardı.

İtiraflara göre, FETÖ askeri okullarda yapılanma için kodlama yöntemini kullandı.

Yani, askeri okul adayı örgüt mensuplarına kodlanmış aday numarası verildi. Bu numaralar, komisyondaki örgüt yöneticilerince tanınacak şekilde kodlandı. Buna göre, 6 haneli aday numaralarının ikinci ve üçüncü rakamlarının toplamının, 9, 10, 11 ve 12 olması sağlandı.

İrtibat kurmak için ayrı bir kodlama yöntemi kullandılar

Bu yöntemle 5 bin 326 örgüt mensubunun sınava girdiği, yine alınan ifadeler ve bilirkişi raporlarıyla tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 örgüt mensubunun da bu yöntemle askeri okula girdiği ortaya çıktı.

Alınan ifadelerde, örgütün kendini nasıl gizlediği de belirlendi. Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerine girdikten sonra örgüt yöneticileriyle telefonla irtibat kurmadı. 15 günlük periyodlarla, belirlenen adreslerde bir araya gelindi. Bu buluşmalarda, bir sonraki toplantı tarihi ve yeri de kararlaştırıldı.

Zorunlu durumlarda irtibat kurmak için de ayrı bir kodlama yöntemi kullanıldı. Öğrenciler, kendilerinden sorumlu kişilerin telefon numaralarını herhangi bir kitabın içine karışık rakamlar içine yerleştirerek yazdı. Böylece, ihtiyaç anında numarayı bulabilecekler fakat numarayı gören bir başka kişi bu rakamların telefon numarası olduğunu anlamayacaktı.

Haber: Hamza Çiftçi