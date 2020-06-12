TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bahçesinde parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

Şentop, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamalarıyla ilgili konuşan Şentop, "Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız." dedi.