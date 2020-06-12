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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişi yapıldı.
[Fotoğraf: MSB]
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