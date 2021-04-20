İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında TESUD Yönetim Kurulu yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı vurgulandı.

8 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişi ve dernekler denetçilerinin görevlendirildiği belirtildi.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Yönetim Kurulu görevden uzaklaştırıdı

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, "5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası" gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Montrö bahanesiyle bildiri

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak yayımladığı darbe imalı bir bildiriye, siyasilerin yanı sıra, kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlanan açıklamayı hazırlayanların, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ifadeye çağrılmıştı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale de ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeleri konusunda tebligat yapılmıştı.