Muharrem İnce, 12 Nisan'da, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce'nin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.

İnce, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini aktararak şunları söyledi:

"Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız."