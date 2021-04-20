Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muharrem İnce ve eşi taburcu oldu
[Fotoğraf: AA]
Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi.
Muharrem İnce, 12 Nisan'da, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce'nin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.
İnce, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini aktararak şunları söyledi:
"Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız."
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Medya Muharrem İnce Ankara
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