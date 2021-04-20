Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, vaka oranı en çok artan ve azalan illere ilişkin açıklama yaptı.

"Vaka sayısı artış hızı azaldı"

Yayımladığı grafikle vaka artışlarına dikkat çeken Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi.