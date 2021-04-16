104 emekli amiralin darbe imalı bildiriye imza atmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından, daha önce emekli amirallerin ifadelerinde adı geçen emekli general ve amirallerin evinde aramaya yapıldı.

Bilgisayarlara ve bazı dokümanlara el konuldu.

Önümüzdeki hafta ifade verecekler

İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeleri konusunda tebligat yapıldı.

Montrö bahanesiyle bildiri

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak yayımladığı darbe imalı bir bildiriye, siyasilerin yanı sıra, kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlanan açıklamayı hazırlayanların, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ifadeye çağrılmıştı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.