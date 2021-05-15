Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.
Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süper Lig
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