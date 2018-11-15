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İçişleri Bakanı Soylu: Polislere 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: Polislere 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz

Ayrıntılar gelecek...

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