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İçişleri Bakanı Soylu: Polislere 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:52





