İçişleri Bakanı Soylu: Polislere 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." dedi.
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