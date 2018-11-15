Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk Halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş #KKTC halkının her zaman yanında olacaktır. pic.twitter.com/WLvQ0zDDiD — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır."

Kaynak: AA