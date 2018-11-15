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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCnin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır."

Kaynak: AA

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