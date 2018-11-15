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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr: "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyrden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine sebep olanların yargılanmasına ilişkin talimatların açık olduğunu belirterek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz. Cinayetin işlenmesinde suçlu olanları yargı yoluyla sorumlu tutmaya kararlıyız." dedi.

Soruşturma kapsamında Türk tarafıyla iletişim halinde olduklarına dikkati çeken Cubeyr, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın meseleye ilişkin daha fazla delil beklemekte olduğunu ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini ve henüz cevaplanmamış bazı soruların olduğunu dile getirdi.

"Davanın uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez"

Cubeyr, bu olayın, siyasileştirilmesini ve ülkesinin içişlerine müdahale çabalarını reddettiklerini kaydederek, "Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez ve bu meselesinin siyasileştirilmesi, İslam dünyasının bölünmesine neden olur." diye konuştu. 

Bakan Cubeyr, "Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Cubeyr, Cemal Kaşıkçı
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