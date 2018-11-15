Bakan Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlanmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının paylaştığı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler hakkında açıklama yaptı.

"Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım"

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının açıklamasından önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'in kendisini arayıp, gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Başsavcı açıklama yapmadan önce beni aradı. Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım.https://t.co/KvMnPXjCZu pic.twitter.com/xIgBjOGCJs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Kasım 2018

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüleceği önceden planlanmıştır. Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım. Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Kaşıkçı'nın nasıl öldürüleceği önceden planlanmıştır.https://t.co/KvMnPXjCZu pic.twitter.com/JcCKkFV7it — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Kasım 2018

Kaynak: TRT Haber