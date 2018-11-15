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Bakan Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlanmıştır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının açıklamalarıyla ilgili, "Kaşıkçı'nın nasıl öldürüleceği önceden planlanmıştır. Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti önceden planlanmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının paylaştığı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler hakkında açıklama yaptı. 

"Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım"

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Başsavcının açıklamasından önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'in kendisini arayıp, gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini söyledi. 

 


 

Çavuşoğlu, şunları söyledi: 

"Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüleceği önceden planlanmıştır. Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım. Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız."

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı
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