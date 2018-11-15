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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs Rum tarafının gerçekleri sulandırmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kurduğunuz devlet, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma çabalarına izin verilmeyecektir" dedi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs Rum tarafının gerçekleri sulandırmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Başkent Lefkoşa'ya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Oktay, Ada'da çözüme kavuşamayan sorunların sebebinin Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu olduğunu söyledi. 

Oktay, şu ifadeleri kullandı: 

"Kurduğunuz devlet, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma yönündeki çabalarına bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Haklı ve dik duruşumuzu Kıbrıs'ta, Suriye'de ve Libya'da da aynı kararlılıkla sergilemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA 

Etiketler: Kıbrıs, fuat oktay
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