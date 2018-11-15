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MHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayları belli oldu

Yerel seçim hazırlıklarının devam ettiği MHP'de bazı şehirler için adaylar belli oldu. Adana ve Mersin'de mevcut belediye başkanları aday olacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:52





