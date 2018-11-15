MHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayları belli oldu

MHP'de yerel seçim hazırlıklar son hız devam ediyor.
Bazı illerde kimlerin aday olacağı da netleşti. Buna göre MHP'nin aday göstereceği isimler:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna,
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun,
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.
Kaynak: AA