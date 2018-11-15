İstanbul 5 millet bahçesine 17 Kasım'da kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un 5 milet bahçesine kavuşacağını duyurmuştu.

Açılış, 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Millet bahçeleri şehre 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul’da hafta sonu 5 Millet Bahçesi’nin açılışı yapılacak. @trthaber muhabirleri Millet Bahçeleri’nin açılacağı noktalardan detayları aktardı. pic.twitter.com/YVHCNPJmVs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Kasım 2018

Hoşdere Millet Bahçesi

142 bin metrekare alana sahip bahçede 80 bin metrekarelik yeşil alan olacak. 34 farklı türde bin 900 ağaca ev sahipliği yapacak Başakşehir'de Hoşdere Millet Bahçesi'nin, 5 bin metrekare etkinlik çayırı ve 7 bin 400 metrekare biyolojik göleti de bulunacak.

Bahçe, 4 bin kişi kapasiteli cami, bisiklet ve yürüyüş yolu, piknik alanları, tematik bahçeler, meyve ve koku bahçeleri, güneş panelleri ve basketbol sahası ile dikkat çekiyor.

Baruthane Millet Bahçesi

59 bin 719 metrekarelik alanda 682 metrekare çocuk oyun alanının yanı sıra 12 türde 5 bin gül, 7 bin 500 mevsimlik çiçek ve 557 ağaç olacak.

Baruthane Millet Bahçesi'nde ayrıca 130 araçlık toplam 3 bin 745 metrekare iki otopark, süs havuzu, spor alanları, tarihi özellikleri korunan Osmanlı Baruthanesi ve binaları ile tarihi kule aydınlatma var.

Çırpıcı Millet Bahçesi

Millet bahçeleri arasında 465 bin metrekare ile en fazla alana sahip olan Çırpıcı Millet Bahçesi, 6 etaptan oluşuyor. Projenin 4 etabı, 233 bin 600 metrekaresi tamamlandı.

Bahçenin beşinci etabının projesi çalışılıyor, altıncı etapta kamulaştırmalar olacak. Hepsi bittiğinde İstanbullular 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül, bin 700 sarmaşığa sahip olacak.

Kayaşehir Millet Bahçesi

Kayaşehir Millet Bahçesi, Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisinde. Bahçe, 350 bin metrekare park alanına sahip.

Bahçede, 224 bin 600 metrekare yeşil alan, 175 bin metrekare rulo çim, 4 bin 813 yapraklı ağaç, 3 adet toplam 2 bin 800 metrekare biyolojik gölet, 10 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu, koku bahçesi, bin 160 metrekare 4 adet süs bahçesi bulunuyor.

Ayrıca 335 metrekare seyir terası, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış 78 metrekare sahne, bin 300 metrekare amfi, toplam 4 bin metrekare piknik alanı ve toplam 10 bin metrekare oyun alanları, 3 bölgede toplam 10 bin metrekare otopark alanı olacak.

Başakşehir Millet Bahçesi

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde 5 bin kişi kapasiteli merkez camisinin yanı sıra bin 200 araçlık kapalı otopark ve 198 araçlık açık otopark, 11 bin 740 metrekarelik biyolojik gölet, 34 farklı türde 80 bin bitkiden oluşan 10 bin metrekarelik koku bahçeleri mevcut.

İstanbul'un yeşilliğe doyacağı bahçede 24 ayrı türde 4 bin 700 ağaç, 25 bin metrekarelik etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, açık spor alanları, oyun parkları, engelsiz oyun alanları, 20 adet pergola, 40 adet kamelya, 84 adet oturma alanı, 98 tane çöp kutusu, 20 tane oturma bankı, bin 77 biyolojik gölet çevresi ahşap desk, 290 metrekare amfi, 22 çeşme, 1 gölet kafe, toplam 30 bin 393 metrekare ofis bloklarına ait avlu ve toplam 3 bin 805 metrekare meydan yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA