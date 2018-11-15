  • 15 KASIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.36
    EURO 6.09
  • BIST 93296.84
    ALTIN 209.393
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bumin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bumin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bumin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER