Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bumin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA