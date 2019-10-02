Sürücüler yaya geçitlerinde durdu, yayalar geçiş önceliğini kullandı. Türkiye genelindeki 20 bin yaya geçidinde eş zamanlı güvenlik nöbeti vardı. 200 bin polis ve jandarma yaya nöbeti için mesai yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yaya önceliğine dikkat çekmek için 2 saat boyunca nöbet tuttu. Ekipler hem sürücüleri hem de yayaları kurallar konusunda bir kez daha uyardı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da öğrencilerle birlikte nöbet tuttu. TRT Haber'in canlı yayınına katılan Soylu, "Işıksız ve polisin olmadığı yaya geçitlerinde kanun şunu söylüyor; 'öncelik yayanın'. Işıkların olduğu ve trafik polislerinin olduğu yerde değil, orada trafik polisine ve ışığa riayet ediyoruz." dedi.

Yaya önceliği uygulaması, kısa bir süre önce hayata geçmesine rağmen sonuç vermeye başladı. Bakan Soylu, ilk 9 ayın bitimi itibarıyla yaya ölümlerinde yüzde 34,5 azalma olduğunu söyledi.

Yurt genelindeki uygulamalarda da polisler, sürücü ve yayalara kuralları anlattı. Hem bilgi hem de çiçek ve çikolata verildi.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Mikail Sevinç, Burhan Torunlar