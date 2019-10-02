CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, partisinin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı vardı.

Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta İstanbul’da muhalefette olan siyasi bir parti olarak önemli bir toplantı yaptık. Uluslararası Suriye konferansı düzenledik. Konferansımızın adı Suriye’de barışa açılan kapı. Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik. Suriye’nin geleceğine ancak Suriye halkı karar verir dedik. Suriye’nin bütünlüğünü sağlamalıyız. Suriye yeninden güvenlikli bir ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların kendi ülkelerine dönüşleri teşvik edilmeli." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber