İçişleri Bakanı Soylu: 782 bin çadır kuruldu

Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Mustafa Kartoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Erzurum ve Nevşehir'de 51. ve 52. Kökünü Kurutma Operasyonları yapıldığını dile getirdi.

Daha sonra deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı kapsamında bölgede iyileştirme çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

"Yeşil Sol Parti bizatihi Kandil'in talimatıyla kurulmuştur"

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte siyasi oluşumlar ve ittifaklara ilişkin soru üzerine, "Yeşil Sol Parti, sicili temizlenmek üzere kurulmuş bir sol parti. İki yıl önce bu kararı verdiler ve biz iki yıl önce devletin bilgi, belgelerine bunu geçirdik. Bu karar Kandil kararıdır" ifadelerini kullandı.

Bu bilginin devletin en üst düzey güvenlik birimlerinde kayda geçirildiğini söyleyen Soylu, "Yeşil Sol Parti bizatihi Kandil'in talimatıyla kurulmuştur ve bizatihi bu seçimlerde HDP'ye yönelik bir alternatif parti olarak kurulmuştur. Oradaki muratları şu. Acaba kısa bir dönem içerisinde, böyle bir siyasi partiyle bir illüzyon oluşturup, burada temiz şekilde bir partiyle farklı bir adım atabilir mi? Ha Ali Veli ha Veli Ali. Başka bir durum söz konusu değil. Bu partide de dağdan terörist, listelerde var. Yarın çıkar, kim olduğu. PKK'nın giysisini giymiş, dağlardaki resimle beraber çıkar" diye konuştu.

"İYİ Parti'de tek FETÖ seçmeni kalır"

İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Soylu, İYİ Parti'nin bugüne kadar protest seçmen üzerinden yürüdüğünü, protest seçmenin de Meral Akşener'in istikrarsızlığını ve kendi adına oyun kurma talebini görünce, partiden ayrılmaya başladığını öne sürdü.

İYİ Parti'den ayrılan protest seçmenin Muharrem İnce'ye yöneldiğini, bir kısmının da CHP'ye geri döndüğünü savunan Soylu, "İYİ Parti'de tek bir seçmen kalır, FETÖ seçmeni kalır. Dibi orasıdır yani, tabanı orasıdır. Bu sözümü bir yere kaydedin. Türkiye'de yüzde 1, yüzde 1,5'luk bir FETÖ seçmeni vardır, orada kalır" değerlendirmesinde bulundu.