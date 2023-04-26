Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında konuştu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu’daki törenden hemen önce Putin’le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi.

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