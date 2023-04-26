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TRT Haber 26.04.2023 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında konuştu.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu’daki törenden hemen önce Putin’le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız" dedi. 

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