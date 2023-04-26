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TRT Haber 26.04.2023 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle istirahat edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların tavsiyesi üzerine Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki programlarını iptal etti. Erdoğan, "Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle istirahat edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

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