Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 04:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın: İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaşalım
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sosyal medyadan duyurma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı videoda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 61 çocuğu öldürdüğü bilgisini paylaşarak, bunların hiçbirinin terörist ya da asker olmadığını vurguladı.
Sözcü Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocuklardan 4 yaşındaki birinin ismini paylaştı.
Öldürülen çocuğun asla uyanamayacağını belirten Kalın, bu çocukların isimlerini paylaşma çağrısında bulunarak, "İsimlerini söyleyin ve başkalarına iletin" dedi.
As of today, Israel killed 61 children.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 18, 2021
They will never wake up again. Will you?#SayTheirNames and pass it on. pic.twitter.com/wTQOTSU6mW
Etiketler: İbrahim Kalın İsrail Filistin Devleti Gazze
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