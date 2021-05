Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı videoda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 61 çocuğu öldürdüğü bilgisini paylaşarak, bunların hiçbirinin terörist ya da asker olmadığını vurguladı.

Sözcü Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocuklardan 4 yaşındaki birinin ismini paylaştı.

Öldürülen çocuğun asla uyanamayacağını belirten Kalın, bu çocukların isimlerini paylaşma çağrısında bulunarak, "İsimlerini söyleyin ve başkalarına iletin" dedi.

As of today, Israel killed 61 children.



They will never wake up again. Will you?#SayTheirNames and pass it on. pic.twitter.com/wTQOTSU6mW