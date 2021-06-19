TRT çağın yayıncılık ihtiyaçlarına uygun şekilde yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Bakü'deki gazetecilere TRT'nin son dönem yayın stratejileri ve dijital projeleri konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'Saha araştırmaları ile ülkenin nabzını tutuyoruz'

TRT Genel Müdürü Eren, saha araştırmaları ile ülkenin nabzının tutulduğunu söyledi.

"Yayın Strateji Merkezi sayesinde TRT kanallarının 5 yıllık planları hazır. TRT'nin "uluslararası etki oluşturmak" ve "dijitalleşme" olmak üzere iki stratejisi bulunuyor. Saha araştırması, toplumsal, semantik, duygusal analiz çalışmaları yaptırıyoruz. Yapılan çalışmalarla Türkiye'nin ne tür dizi, program ve içeriğe ihtiyacı olduğu konusunda fikir ediniyoruz."

TRT'nin yeni YouTube kanalı: TRT 0

İbrahim Eren, 14-24 yaş grubuna da daha iyi ulaşabilmek için TRT'nin YouTube kanalı TRT 0'ın yakında yayına başlayacağını da söyledi.

"YouTube'da fenomen isimlerle programlar yapacağız. Tarih, popüler dünya, müzik, piyanodan klasik Türk enstrümanlarına kadar gençlerin ilgilendiği alanlarda içerikler olacak."

TRT dijitalleşmeye hız verdi

İbrahim Eren TRT'nin dijitalleşmeyle ilgili yeni projelerine ilişkin de bilgi verdi.



"Dijital alanda Netflix gibi bir platform projemiz var. Projemizin konumlandırmasını bitirdik. TRT Dinle uygulamamız var. Telif hakları ile ilgili olan sözleşmeyi yakın zamanda imzalayıp uygulamanın lansmanını yapacağız. Bir de TRT İzle uygulamamız var. Güncel kanalları ve TRT'nin arşivini bulabileceğiniz bir proje oldu. "ALP" diye bir oyun yapıyoruz. Diriliş Ertuğrul döneminin karakterlerinden esinlenen bir oyun."

"TRT dizilerine büyük ilgi var"

İbrahim Eren, TRT dizilerinin yurt dışında büyük ilgi gördüğüne, birçoğunun satışının yapıldığına dikkat çekti.

Eren, özellikle "Teşkilat" dizisi için yurt dışından yoğun talep olduğunu belirterek, "Diziyi, İsrail'e de sattık" dedi.

