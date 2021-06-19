Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında çok sayıda ülkeden mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Dün başlayan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile görüştüğünü duyurdu.
Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmelerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Antalya Diplomasi Forumu yarın sona erecek.
Etiketler: Antalya Mevlüt Çavuşoğlu Twitter
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