Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

"Antalya artık küresel ölçekte diplomasinin merkezi olacak"

Salgına rağmen Antalya büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dün de birçok devlet ve hükümet başkanının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nun 1.'sini düzenledik. Antalya artık küresel ölçekte diplomasinin merkezi olacak.

"İngiltere ve Hollanda da kısıtlamaları kaldıracak, inanıyoruz"

Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya da yine aynı şekilde kaldırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmelerimi yaptım orası da inşallah kısıtlamaları kaldıracak. Hollanda da aynı şekilde yasakları kaldıracak inanıyorum. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık, her türlü tedbiri alıyoruz.

"Hedefimiz 70 milyon turist"

Geçen yılı 16 milyon turistle kapatmışız. Bu yıl inşallah daha fazlası olacak. Hedefimiz 2019'daki 52 milyon turist sayısını yeniden yakalayıp ardından 70 milyon turist sayısına yükseltmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elbette asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.https://t.co/kuXw7rSI6Y pic.twitter.com/Lw2dlSi5SH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2021

"Antalya giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor"

Antalya aynı zamanda ülkemizin en güzel şarkı şehirlerinden birisidir. Aynı zamanda en önemli tarım şehirlerinden biridir. Salgın döneminde tarım üretiminde ve gıda sanayinde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti ortaya çıktı. Bu şehir sadece bizim değil giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor.

"Antalya'da yerel yönetimde durum iç açıcı değil"

Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük gerileme söz konusu değil ama yerel yönetimde durum iç açıcı değil. Yerel yönetim hizmetlerinde Antalya hizmet fakiri durumuna dönüştü. Büyükşehirde ve ilçelerde milletimize sorumluluğumuzun ve siyasetin gereğini yerine getirerek halkımızla paylaşmalıyız.

"Bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var, bu hizmeti de AK Parti'den başkası getiremez"

Antalya, AK Parti'nin yüzde 20'den yüzde 50'lere geldiği bir yerdir. Biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin. Bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Bu hizmeti de AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz. Muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetine örnek oluşturabilecek vizyonu olmadığını anlatmalıyız.

"Cumhur İttifakı'nın tek derdi var: Vatan, millet"

Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlara benim milletimin yol vermesi mümkün değildir. Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla beraber olanlarla siz beraber olacak mısınız, onlara oy verebilecek misiniz? Biz Cumhur'un sesiyiz, bu yola böyle çıktık. Bizim bu ülkede yapacağımız yatırımlar çok. Cumhur İttifakı'nın bir derdi, bir aşkı var. Biz vatan diyoruz, biz millet diyoruz.

'Yargı, yanlış yollara sapanlara hesabını soracaktır'

Gezi'de mesele ağaç değildi, 17/25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı. Bu süreçte gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. Senin bu milletle, devletle ne işin var. Siz bu yanlış yollara saptıkça, bu ülkenin yargısı bunun hesabını sizlere soracaktır.

"Provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz"

(İzmir HDP binasındaki saldırı) Provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. Saldırganın en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız. https://t.co/kuXw7rSI6Y pic.twitter.com/05kiRUZFIV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2021

"AKINCI dünyada iki ya da üç ülkede olacak"

Biz savunma sanayimizin yüzde 20'sini üretirken şimdi yüzde 70'ini üretir hale geldik. Şimdi de AKINCI'yı üretiyoruz. Dünyada iki ya da üç ülkede olacak. Harp sanayimizde savaş uçaklarımızı da yapacağız. Tüm bunlar oldukça birileri yerinde duramıyor.