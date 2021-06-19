Aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı programına yeni bir yaş grubunun daha eklendiği müjdesini verdi.

Bakan Koca, yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021

Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

"Geri sayım başladı"

Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

Toplam aşı sayısı 40 milyonu geçti

Saat 16.00 itibarıyla Türkiye'de 40 milyon 745 bin 677 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon, 415 bin 896, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 329 bin 781.

TRT Haber'in Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı aşı haritasında illerin durumu görüntülenebiliyor. Haritaya tıklayarak illeri görüntüleyebilirsiniz.