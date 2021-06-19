Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının yapıldığını duyurdu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı."