Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla gerçekleşti
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Twitter
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