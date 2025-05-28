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TRT Haber-AA 28.05.2025 11:16

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Seyfi Beyaz tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Seyfi Beyaz tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

 

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