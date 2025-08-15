Açık 25.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.08.2025 07:31

İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında

İstanbul Büyükşehir ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alın

İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi.

Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

