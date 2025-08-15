Açık 25.7ºC Ankara
TRT Haber 15.08.2025 10:00

Gazze'deki yıkımı Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber görüntüledi

Soykırımcı İsrail, 22 aydır Gazze'de havadan, karadan ve denizden katliam yapıyor. Yaklaşık 62 bin Filistinlinin katledildiği Gazze, dev bir enkaza dönüşmüş durumda. TRT Haber, taş üstünde taş kalmayan Gazze'deki yıkımı havadan görüntüledi. İşte Türk televizyonlarında ilk kez havadan çekilen görüntülerle Gazze'deki yıkım....

Soykırımcı İsrail neredeyse 2 yıldır Gazze'de katliam yapıyor.

Katil İsrail'in Gazze'deki yıkımını, Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber havadan görüntüledi.

Taş üstünde taş kalmayan Gazze'deki yıkımı, TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir anlattı, kameraman Osman Eken görüntüledi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Soykırımcı İsrail 61 bin 776 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 251 Filistinli yaşamını yitirdi, 42 bin 865 kişi yaralandı. 

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1881 kişi katledildi, 13 bin 863 kişi yaralandı. 

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 106'sı çocuk olmak üzere 239'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 776'ya, yaralıların sayısı 154 bin 906'ya ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

Haber: Mücahit Aydemir

Kamera: Osman Eken

