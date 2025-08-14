Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.08.2025 23:42

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planının onaylanması hakkında, "Bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planının onaylanması hakkında" yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesinin, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

ETİKETLER
Batı Şeria Dışişleri Bakanlığı İsrail Kudüs Son Dakika
Sıradaki Haber
Beşiktaş Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:28
Rusya'da şirketlerin döviz satma zorunluluğu iptal edildi
00:32
Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları yarın tamamlanacak
00:26
İspanya: İsrail'in "E1" yerleşim planını ilerletme kararı uluslararası hukukun ihlali
00:23
İsrail'den İran'a yeni saldırı tehdidi
00:18
Katil İsrail'in bombardımanı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni kanalizasyon suyu bastı
00:10
Hatay Yayladağı'nda orman yangını çıktı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
Bodrum'da isale hattı patladı, iş yerinin deposunu su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ