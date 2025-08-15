73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 73 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, aramalarda 479 uyuşturucu madde ve 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların 2 bin 478 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla büyük bir titizlikle icra edildiğini kaydetti.

"Uyuşturucuya karşı mücadelemiz, gençlerimizi koruma mücadelesidir"

Paylaşımında, operasyonlarda emeği geçen birimlere teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."