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TRT Haber, AA 23.05.2025 07:01

İBB'ye dördüncü dalga yolsuzluk operasyonu: 44 gözaltı

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü ve koruma müdürünün de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'ye dördüncü dalga yolsuzluk operasyonu: 44 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi.

2. Dalga operasyonda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İbrahim Bülbüllü ve Nezahat Kurt'un da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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