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TRT Haber 22.05.2025 20:12

İletişim Başkanlığı 2B arazileriyle ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin iddiayı yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2B arazilerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılacak düzenlemeye ilişkin "İnsan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı 2B arazileriyle ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin iddiayı yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bahse konu çalışmasının imar affıyla ilgisi olmamasının yanı sıra yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.

Düzenlemeyle, orman vasfını yitirmiş halihazırda kullanılan alanların tapularının sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı, 5 milyon kişinin tapu mağduriyetinin giderilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı 2B arazileriyle ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin iddiayı yalanladı

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