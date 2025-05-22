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Gündem
TRT Haber 22.05.2025 21:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 7 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 7 şüpheli, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 7 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet suçları' açısından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Açıklamada, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

Bu arada, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 13'ü bugün tutuklanmıştı.

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