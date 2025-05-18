Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.05.2025 17:11

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı Yıldız ve ailesini tehdit iddiasına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı Yıldız ve ailesini tehdit iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız hakkında 11 Mayıs'ta, "etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği" şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır."

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
17:26
Şam'da ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı
17:29
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
17:40
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı
16:33
Hamsi ihracatından 4 ayda 4,7 milyon dolar gelir
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
FOTO FOKUS
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ