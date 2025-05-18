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Gündem
AA 18.05.2025 15:55

Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor

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