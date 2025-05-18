SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
15.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
18.05.2025 15:55
, 18.05.2025 16:00
SON GÜNCELLEME
18.05.2025 16:00
Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Ali Koç
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
17:26
Şam'da ilk hac kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı
17:22
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı Yıldız ve ailesini tehdit iddiasına soruşturma
17:29
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
17:40
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı kara saldırısı başlattı
16:33
Hamsi ihracatından 4 ayda 4,7 milyon dolar gelir
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
FOTO FOKUS
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan'dan Riyad'a üst düzey ziyaret
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak