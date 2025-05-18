Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.05.2025 15:26

Bakan Fidan'dan Riyad'a üst düzey ziyaret

Bakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katıldı. Fidan Riyad’daki toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan ile ikili ticaret hacmi hedefinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'dan Riyad'a üst düzey ziyaret
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nde konuştu.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve beşeri bağlarla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklarla ispat ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bakan Fidan'dan Riyad'a üst düzey ziyaret

Türkiye'nin bölgenin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek 8 milyar dolara ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fidan, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan'dan Riyad'a üst düzey ziyaret

Fidan, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevesini teşkil eden Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin, ülkeler arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Toplantı vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz
15:12
Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında yangın
15:02
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
15:08
398 öğrenci bir önceki sınıf seviyesine geri alındı
14:24
Türk savaş gemileri, 19 Mayıs'ta KKTC limanlarında ziyarete açılacak
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
FOTO FOKUS
ABD'de mahkumların firarı kamerada
ABD'de mahkumların firarı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ