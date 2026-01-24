Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.01.2026 00:22

İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası ile yürütülen soruşturmada kreşte çalışan spor eğitmeninin tutuklandığını duyurdu. 3 öğretmen hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismar edildiği iddialarıyla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, çocuk etkinlik merkezinde çalışan spor eğitmeni nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, aynı çocuk etkinlik merkezinde öğretmen olarak çalışan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Tunç, çocuklara yönelik en küçük şiddetin, ihmalin ya da istismarın asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum, bu sorumluluğu hafife alamaz. Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz." ifadelerini kullandı.

