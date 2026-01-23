Bakan Fidan: Suriye’de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Ateşkesin uzatılma ihtimali) İdeal olan DEAŞ mahkumlarının Suriye’den (Irak’a) transferi. Bu vuku bulurken de mevcut çatışmamazlık ortamının devam etmesi gerekiyor.

ABD’nin orada kalması için kendilerince bir sebep yok aslında.

(YPG/SDG) Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değiller, bu bir realite.

(KCK’nın tutumu) İyi niyet gösterisinde bulunmak istiyorlarsa, Suriyeli olmayan PKK mensuplarını Suriye’den çıkarmakla başlasınlar.

Örgütün sınırın öbür tarafında on binlerce silahlandırdığı insan dururken, "Türkiye’de terör eyleminde bulunmayacağım." diyerek “Terörsüz Türkiye’ye” erişmiyorsunuz.

