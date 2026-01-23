Hafif Yağmurlu 3.6ºC Ankara
Gündem
AA 23.01.2026 19:09

Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Genelkurmay İngiltere İspanya İtalya NATO
