Hafif Yağmurlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.01.2026 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın dışişleri bakanlarını kabul etti. Kabulde ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç’i İstanbul’da kabul etti.

Kabulde ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformunun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü, Balkanlarda da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti. 

ETİKETLER
Arnavutluk Balkanlar Bosna Hersek Hakan Fidan Karadağ Kosova Kuzey Makedonya Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Gazze Suriye
Sıradaki Haber
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:29
Yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camii ibadete açıldı
19:23
Borsa İstanbul rekor tazeledi
19:16
Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başladı
19:19
Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalyalı mevkidaşlarıyla görüştü
18:24
Ankara'da narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı
17:46
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ