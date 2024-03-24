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Gündem
AA 24.03.2024 22:54

İBB Başkan adayı Kurum: Gönüllere dokunacağız, eserler bırakacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde olacağız. Dirayetimizle 7 tepede olacağız. Gayretimizle 964 mahallede çalışacağız, gönüllere dokunacağız, eserler bırakacağız" dedi.

İBB Başkan adayı Kurum: Gönüllere dokunacağız, eserler bırakacağız

Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen "Tokat Hemşehri İftarı"nda vatandaşlara hitap etti.

Bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ni anımsatan Kurum, coşku ve heyecan dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Murat Kurum, "Hey on beşli on beşli" türküsünü anımsattığı konuşmasında, Tokatlıların küçük yaştaki çocuklarını hiç tereddüt etmeden istiklal mücadelesi için cepheye gönderdiklerini belirterek, bugün Tokatlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tokat denilince aklına hep, saçları kınalanıp savaşa koşan, kendi yere düşse de Türk bayrağını düşürmeyen Tokatlı kahramanların geldiğini ifade eden Kurum, "Bizim için kahramanlar yurdu Tokat'ımıza hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür" diye konuştu.

Kurum, bakanlık yaptığı döneme dair verileri paylaşarak, "Tokat'ımıza tam 10 milyar liralık yatırım yaptık. Birileri İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken biz Tokat'ın yarınları için çalışıyorduk. Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı şehrin dört bir yanına yaydık. 'Ne zaman ev sahibi olurum?' diye kara kara düşünen Tokatlı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Tokat'ımızın yeşiline yeşil katmak için tam 6 millet bahçesi kazandırdık" ifadesini kullandı.

Seçime sayılı günler kaldığına vurgu yapan Kurum, "1 Nisan itibarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde olacağız. Dirayetimizle 7 tepede olacağız. Gayretimizle 964 mahallede çalışacağız, gönüllere dokunacağız, eserler bırakacağız. Bizi eserlerimizle anacaklar. İstanbul'umuzu tüm hemşehrilerimizle baştan aşağı yeniden ihya edeceğiz" sözlerini sarf etti.

İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, Tokat Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Tokatlı vatandaşlar katıldı.

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