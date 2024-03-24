Açık 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.03.2024 18:46

Bakan Göktaş İzmir'de huzurevini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narlıdere'deki huzurevine ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş İzmir'de huzurevini ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, huzurevi sakinlerinin hazırlamış olduğu el işi, resim ve takı sergisini gezdi.

Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek, onların taleplerini dinledi.

Bakan Göktaş, yaşlıların rahat ve huzurlu bir ortamda kalmaları adına her türlü imkanı sağlamak için gayret sarf ettiklerini belirterek, "Büyüklerimizin başımızın üzerinde yeri var. Büyüklerimizin sağlıklı yaş almaları, her türlü ihtiyaçların karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlere ne kadar değer versek az kalır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Türkiye ve devlet olarak sizlerin her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Bakan Göktaş İzmir'de huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın huzurevlerimizle, büyüklerimizle ilgili o kadar titiz bir yaklaşımı var ki, imkan ve şartları çok yakından takip ediyor. Bizler de imkanlarımızı, sosyal hizmet modellerimizi sizlerin ihtiyaçları, günün koşulları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş İzmir'de huzurevini ziyaret etti

Bakan Göktaş, daha sonra huzurevi sakinlerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik etti.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir
Sıradaki Haber
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:48
Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
19:34
Tatvan’da sobaya dökülen tinerin parlaması ile 1 kişi hayatını kaybetti
19:35
5 Süper Mushshak uçağı MSB'ye katıldı
19:31
Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı
19:28
Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
19:09
Filistin: Netanyahu, krizi çözecek siyasi girişimlere de uzak duruyor
Milyon dolarlık atlar engel atlama yarışlarına "at oteli"nde hazırlanıyor
Milyon dolarlık atlar engel atlama yarışlarına "at oteli"nde hazırlanıyor
FOTO FOKUS
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ